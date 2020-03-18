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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

В ФСО рассказали, почему закрылся мавзолей Ленина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно прекращен с 17 марта, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью (ЦОС) Федеральной службы охраны (ФСО) РФ в среду.

Согласно сообщению, допуск к мавзолею и некрополю закрыли в связи с профилактическими работами. О сроках окончания работ будет сообщено отдельно, уточняет ФСО. В ЦОС от дальнейших комментариев воздержались.

Между тем, по информации "Интерфакса", закрыть мавзолей решено в рамках профилактических мероприятий, проводимых в столице в связи с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил агентству осведомленный источник, определенные профилактические работы в мавзолее в это время планируются.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз такие профилактические работы были проведены в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина. С забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

Мавзолей Ленина ФСО Владимир Ленин

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