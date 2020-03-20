Правительство перенесло форум "Госзаказ" на март 2021 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство подтвердило перенос ежегодной выставки-форума "Госзаказ" на март 2021 года. На сайте мероприятия опубликовано соответствующее поручение вице-премьера Юрия Борисова. Ранее о переносе "Госзаказа" сообщал источник "Интерфакса".

Перенести форум из-за коронавируса предложил его директор Андрей Садофьев.

Ранее в России по той же причине отменили или перенесли Петербургский международный экономический форум, экономические форумы в Сочи, Ялте и Красноярске и другие деловые, спортивные и культурные массовые мероприятия.

Форум-выставка "Госзаказ" проводился в Москве пятнадцать раз. На нем, как правило, обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития контрактной системы, сферы закупок госкомпаний.

В 2019 году в форуме-выставке приняли участие более 7000 человек, из которых 3000 стали участниками деловой программы.

В 2020 году мероприятие планировалось провести не в Москве, а на территории конгрессо-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке. Акценты предполагалось сместить на реализацию национальных проектов и участие в этом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, в ходе "Госзаказа" планировалось провести мероприятия, посвященные вопросам диверсификации предприятий ОПК их встраивание в систему закупок (в том числе при реализации нацпроектов).

Кроме того, в рамках форума планировалось провести заседания экспертных советов комитетов Госдумы по вопросам развития электронной и радиоэлектронной промышленности, авиационной и медицинской промышленности, транспортного машиностроения.

К настоящему времени участники рынка (в их числе госзаказчики и госкомпании), планировавшие принять участие в "Госзаказе", уже потратили определенные средства на подготовку к участию в форуме-выставке (до 50-60% соответствующих бюджетов). При этом размер таких бюджетов госзаказчиков и госкомпаний составляет от десятков тысяч рублей (обеспечение участия представителей компании/ведомства в работе форума) до более чем 10 млн рублей (организация стенда). Так, по данным в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, цена, например, закупки правительства Москвы на оказание услуг по обеспечению участия в "Госзаказе" составила 17,4 млн рублей.

Всего, по данным на сайте "Госзаказа", в выставочной зоне мероприятия свои стенды планировали разместить около 200 компаний, организаций и ведомств.