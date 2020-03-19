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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Находившийся на карантине по коронавирусу пациент сбежал из больницы в Иваново

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Больницу в Иваново самовольно покинул пациент, находившийся на карантине после возвращения из-за рубежа, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Пациент, побывавший в одной из европейских стран, находился на карантине, так как был госпитализирован с признаками ОРВИ. В ночь на четверг он покинул больницу. Экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный. По всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок, однако он их нарушил", - сказал собеседник агентства.

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Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы, добавил он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием департамента здравоохранения Ивановской области и полиции по этому поводу.

По данным местных СМИ, пациент сбежал в ночь на 19 марта из 1-й Ивановской городской клинической больницы. Побег он совершил через окно, так как дверь в палату была заперта снаружи.

В Ивановской области лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент был помещен в отдельный бокс Первой городской клинической больницы.

Иваново

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