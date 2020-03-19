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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

В Иваново сбежавший из-под карантина пациент вернулся в больницу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В больницу в Иваново вернулся пациент, находившийся на карантине после возвращения из-за рубежа и сбежавший из медучреждения в ночь на четверг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пациент вернулся самостоятельно, с ним проводится беседа", - сказал собеседник агентства.

Мужчина, побывавший в одной из европейских стран, находился на карантине в 1-й Ивановской городской клинической больнице, так как был госпитализирован с признаками ОРВИ. Экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у пациента был отрицательный.

Как сообщалось, в ночь на четверг пациент сбежал через окно, так как дверь в палату была заперта снаружи. Руководство медучреждения решило обратиться в правоохранительные органы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием департамента здравоохранения Ивановской области по этому поводу.

В настоящее время в Ивановской области лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент находится в отдельном боксе Первой городской клинической больницы.

Иваново

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