Экспресс-тест выявил коронавирус у жителя Ивановской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Врачи по результатам экспресс-теста подозревают наличие новой коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Материалы направлены в исследовательский центр "Вектор" (Новосибирск), где по результатам исследования диагноз будет подтвержден или опровергнут.

"Мы относимся к ситуации со всей серьезностью, как если бы диагноз был уже подтвержден, поэтому ввели жесткие меры. Пациент изолирован, он находится в отдельном боксе Первой городской клинической больницы", - приводятся слова Фокина на сайте департамента здравоохранения.

Предполагаемый заболевший - это добросовестный пациент, который после прибытия из одной из стран Евросоюза находился в самоизоляции, соблюдал все правила карантина.

По последним данным федерального оперативного штаба, общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось до 147.

Ранее в Ивановской области случаев заражения COVID-19 официально не было зарегистрировано.