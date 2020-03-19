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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

ФСИН заявила, что российские тюрьмы свободны от коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В колониях, тюрьмах и СИЗО пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, ФСИН принимает дополнительные противоэпидемические меры, сообщило пресс-бюро ведомства.

Пандемия коронавируса

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ФСИН создала оперативный штаб, который будет координировать работу всех подразделений уголовно-исполнительной системы. Начальникам территориальных органов поручено создать такие же штабы во всех регионах. Штабы займутся выявлением зараженных и созданием условий для их лечения.

По решению руководства ФСИН во всех исправительных учреждениях ввели медицинские посты для выявления больных с ОРВИ. Еще им поручено создать запас противовирусных лекарств, дезинфицирующих средств, термометров, масок и других средств индивидуальной защиты.

Также во всех колониях и изоляторах, в том числе в приемных, и сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах и отрядах проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей.

Врачи стали чаще делать обходы и осмотры заключенных. Ранее стало известно, что осужденным и арестованным запретили свидания с родственниками.

ФСИН Михаил Мишустин

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