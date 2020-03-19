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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

В Московские суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов

Мосгорсуд разъяснил правила судебного карантина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В московские суды, городской, районные и мировые с 19 марта по 10 апреля будут пускать только участников процессов, заявили в пресс-службе Мосгорсуда. Эти ограничения введены в связи с коронавирусом.

"Принимая во внимание то, что рассмотрение дел в судах общей юрисдикции Москвы вызывает широкий общественный резонанс и рассмотрение дел в столичных судах сопровождается присутствием большого числа представителей различных средств массовой информации, принято решение о недопустимости присутствия в судебных заседаниях, которые состоятся в период с 19 марта по 10 апреля, лиц, не являющихся участниками процесса", - объяснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Если у суда есть техническая возможность, заседание может транслироваться онлайн на Едином информационном портале судов общей юрисдикции или на официальной странице Мосгорсуда в сети Instagram, если это не противоречит процессуальному законодательству, добавила она.

Там же будет размещаться информация по судебным разбирательствам и иная общедоступная информация.

Ранее в этот же день Басманный и Мещанский суды Москвы уже сообщили, что ограничат допуск посетителей на заседания по "делу Ивана Голунова" и "Седьмой студии".

18 марта Верховный суд России рекомендовал всем судам страны рассматривать только дела безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Остальные заседания им рекомендовано отложить до 10 апреля. В суды не будут пускать людей с симптомами ОРВИ, а при входе всем будут мерить температуру. Также приостановлен личный прием граждан: посетителям рекомендовано подавать документы через электронные интернет-приемные судов или по почте.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга утром в четверг сообщила, что суды города будут исполнять постановление ВС в полном объеме.

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