Прилетевшие из Таиланда пассажиры прорвали оцепление в красноярском аэропорту

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Красноярска несколько пассажиров, прилетевших из Таиланда, устали ждать очереди в карантинной зоне и прорвали оцепление, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Вчера в районе семи вечера из Утапао (Паттайя, Таиланд - ИФ) 652 пассажира прибыли на двух рейсах. У них были претензии, что очень долго выдавались предписания о карантине. Сотрудники линейного отдела полиции осуществляли охрану порядка, и несколько человек вышли за пределы охранной зоны", - сказал представитель предприятия.

В пятницу в инстаграме появилась видеозапись ожидания из аэропорта. На ней видно, как в закрытом помещении стоит толпа пассажиров, в том числе с маленькими детьми, а направления на карантин всем по очереди оформляют четыре сотрудника Роспотребнадзора. По словам очевидцев, некоторым приходилось ждать своей очереди до полутора часов.

Затем несколько мужчин проходят к выходу из аэропорта, преодолевая оцепление полиции. Одна из пассажирок рассказала в инстаграме, что эти люди ушли без направлений на карантин. Другая пассажирка сообщила, что бланки для направлений кончились, и некоторым людям их не хватило. После чего оставшихся в охранной зоне пассажиров выпустили из аэропорта.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора заявили, что тем, кому не удалось получить направления, их доставят на дом. Если эти пассажиры не успели оставить адреса, им нужно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора.

19 марта Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в Россию уходить на двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия.