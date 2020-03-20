В Кремле отказались признавать рубль "одной из самых слабых валют" в мире

Волатильность рубля в конечном счете сменится стабильностью его курса, уверен Дмитрий Песков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские макроэкономические параметры позволяют с уверенностью прогнозировать, что волатильность рубля сменится стабильностью его курса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также отказался признать российскую валюту "одной из самых слабых" в мире.

"Эти дневные волатильности, скачки (курса рубля - ИФ), это, конечно, неприятно. Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике и эмоциональными последствиями. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством", - сказал пресс-секретарь в пятницу в беседе с журналистами.

"Такие волатильности случаются, они были, вы помните, несколько лет назад, но всегда им на смену приходит период стабильности. Опять же, потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью", - уверен Песков.

Прокомментировать тот факт, что российский рубль, по выражению журналистов, "стал одной из самых слабых валют", пресс-секретаря попросили в ходе его общения с представителями СМИ в пятницу.

"Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырех дневной динамики - непрофессионально по меньшей мере", - сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, вернется ли рубль в итоге к курсу на начало года. "Вот это вопрос не ко мне", - сказал представитель Владимира Путина.