Из Черногории отправляется первый самолёт с россиянами

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый самолет с российскими туристами отправляется из Черногории в Москву, сообщает в четверг посольство РФ в Черногории в соцсети "ВКонтакте".

"Из Черногории отправляется первый самолёт с россиянами. В добрый путь!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" получил разрешение от властей Черногории на вывоз пассажиров из Тивата в Москву.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель Росавиации уточнила "Интерфаксу", что пока получено разрешение только на один рейс "Аэрофлота" в среду. "Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ", - добавила она.