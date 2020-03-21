В Подмосковье подтвердили 35 случаев заболевания коронавирусом

У больницы в Коммунарке Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число зараженных коронавирусом в Подмосковье возросло до тридцати пяти человек, сообщает в субботу штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Если вы прибыли рейсами SU 2595 Мюнхен - Москва (07.03.20), S7 3586 Верона - Москва (08.03.20), LH 1452 Франкфурт-на-Майне - Москва (09.03.20), SU 2403 Рим - Москва (14.03.20), SU 2381 Женева - Москва (14.03.20), SU 2385 Женева - Москва (15.03.20), SU 205 Пекин - Москва (17.03.20), вам необходимо срочно вызвать врача", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Мособлштаба.

Ранее сообщалось о 18 выявленных случаях заражения COVID-19 в Подмосковье.

Еще, предположительно, могут быть заражены коронавирусом четверо жителей Реутова, сейчас они находятся в изоляции.