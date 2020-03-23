Власти Забайкалья создали двухмесячный запас гречки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Забайкалья в связи с пандемией коронавируса создало двухмесячный запас гречки и расширило список товаров первой необходимости, включив в него пять видов товаров для новорожденных, в том числе подгузники, пеленки и соски-пустышки. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Вице-премьер - министр экономического развития региона Александр Бардалеев через пресс-службу заявил, что его ведомство следит за ситуацией в торговле и ажиотажного спроса пока не видит. По его словам, запасы товаров пополняются постоянно. Министерство оперативно реагирует на жалобы населения на завышенные цены или отсутствие товара в продаже, добавил чиновник.

В России спрос на гречку, другие крупы, макароны, медицинские маски и туалетную бумагу резко вырос на опасениях о возможном введении карантина или других ограничительных мер из-за вспышки коронавируса. В Минпромторге не раз заверяли, что дефицит товаров стране не грозит, и призывали граждан не закупать слишком большие запасы.