Обвинение допросит 13 свидетелей по делу бывшего морпеха Уилана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 30 марта начнет рассматривать по существу дело гражданина США, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Обвинение допросит 13 свидетелей - росссиян, знакомых с подсудимым, процесс займет месяц, считают адвокаты американца Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

По их словам, защита попросит суд допросить сотрудников посольств США, Великобритании, Ирландии и Канады, гражданином которых является Уилан. Таким образом адвокаты собираются доказать, что их подзащитный физически не мог быть разведчиком, являясь гражданином четырех стран. Ранее защита называла обвинение недостаточно доказанным.

По словам Карловой, сам Уилан настроен "по-боевому" и просил передать, что "он не виновен, и свидетели защиты, которых мы попросим допросить в суде это докажут".

Если до 30 марта продлятся ограничения по коронавирусу, заседание по делу Уилана может быть отложено до 13 апреля, сказал также Жеребенков.

На предварительных слушаниях 23 марта Мосгорсуд отказал защите в прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Также суд продлил арест Уилана до 13 сентября.

Процесс будет закрытым.

Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года, с тех пор он находится в "Лефортово".

По словам Жеребенкова, американца обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб. При задержании у него изъяли флешку с информацией, составляющей гостайну. Уилан, по словам адвоката, думал, что на флешке материалы о его предыдущих поездках в Россию, изучить ее содержимое он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, рассказывал, что его пригласили в Москву на свадьбу.