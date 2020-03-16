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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего морпеха Уилана в закрытом режиме

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд зарегистрировал уголовное дело обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, бывшего морского пехотинца и гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии. Суд над ним будет закрытым, на деле гриф "совершенно секретно", сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Дата первого заседания по делу еще не назначена.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения по делу Уилана 13 марта.

Подсудимый вину не признает. Его адвокат Владимир Жеребенков заявил, изучив материалы дела, что считает недостаточной доказательную базу, в основе которой лежат "провокационные действия". Защита намерена доказать это в суде.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Как говорил Жеребенков, его клиента обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб. При задержании у него изъяли флешку с информацией, составляющей гостайну. Уилан, по словам адвоката, думал, что на флешке материалы о его предыдущих поездках в Россию, изучить ее содержимое он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, рассказывал, что его пригласили в Москву на свадьбу.

За время пребывания в СИЗО "Лефортово" Уилан жаловался на обращение со стороны сотрудников ФСИН, на неоказание ему надлежащей медицинской помощи и на то, что его преследуют по политическим мотивам.

Пол Уилан ФСБ США Лефортово Мосгорсуд Владимир Жеребенков

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