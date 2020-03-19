Представитель бизнес-омбудсмена призвал ВС перевести рассмотрение большинства дел в онлайн на постоянной основе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Общественный представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, адвокат Дмитрий Григориади считает, что изменения, введённые в связи с пандемией коронавируса, могут стать толчком к качественному изменению системы судопроизводства, в связи с чем он призвал Верховный суд и правительство РФ на постоянной основе рассматривать ряд дел онлайн.

"Почему бы не перевести большинство судебных слушаний в онлайн? Если, к примеру, Челябинск судится с Нарьян-Маром в Московском суде, обе стороны могут сидеть перед экраном своих компьютеров, в офисах или квартирах, без многочасовых перелётов, расходов на командировки и прочее", - приводит слова адвоката пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Онлайн рассмотрение дел, считает юрист, может проводиться как по экономическим спорам в арбитраже, так и по делам в судах общей юрисдикции, вплоть до уголовных дел, где нет вопросов с ограничением свободы фигурантов.

"Туда ходить ведь не обязательно, можно реализовать все через интернет. Установление личности участников дела можно проводить через сайт госуслуг, при этом код, который может генерироваться на госуслугах, должен будет совпадать с кодом, допустим судебной электронной базы. Это уже детали. Важна сама идея и политическая воля к её быстрой реализации", - отмечает Григориади.

По его мнению, в условиях пандемии нужно меняться всем, в том числе и юриспруденции. При этом, отмечает адвокат, время карантина лучше всего подходит для разработки, тестирования и внедрения облачных судебных сервисов.

"Как в арбитражном суде, так и в суде общей юрисдикции есть много типовых процессов, которые без труда можно автоматизировать и перевести в онлайн. Частично эта практика уже наработана в системе арбитражных судов, сейчас самое время распространить их на суды и общей юрисдикции", - резюмировал Григориади.