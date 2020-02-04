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В "Лефортово" признали Пола Уилана склонным к побегу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В СИЗО "Лефортово" поставили на учет обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана как склонного к побегу, сообщила журналистам во вторник его адвокат Ольга Карлова.

"Документ (характеристика Уилана) был выдан СИЗО. Первая часть документа говорит о том, что Пол не имеет взысканий и поощрений, но вторая часть говорит, что он поставлен на учет в связи с его склонностью к побегу", - сказала Карлова.

Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление срока ареста Уилану до 29 марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Уилана засекречены.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Уилан вину не признает.

Следственные действия по делу завершены - вместе с адвокатами подсудимый знакомится с материалами расследования.

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря 2019 года его брат сообщил, что BorgWarner сократили Пола.

Пол Уилан

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