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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

ВТБ не исключил изменения в работе офисов в ряде регионов из-за COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВТБ может временно изменить режим работы части розничных офисов в регионах, где фиксируется рост коронавирусной инфекции, говорится в заявлении банка.

Комплекс дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса начинает действовать в Москве, эти меры могут быть введены в других регионах в зависимости от географии распространения вируса.

В офисах ВТБ сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами.

В регионах с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 часть офисов может изменить свой режим работы, клиентам рекомендуют пользоваться соседними офисами или проводить операции онлайн.

ВТБ также перевел на сменный режим свой контакт-центр: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой.

В банке подчеркивают, что течение дня в розничных офисах проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Клиентов просят соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

ВТБ

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