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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Мэр пермского Кунгура уволился из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Кунгура (Пермский край) Сергей Гордеев, приехавший из ОАЭ после отпуска, решил уволиться. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник во вторник.

"Гордеев вчера написал заявление на увольнение. Теперь депутаты должны утвердить и.о. главы Кунгура", - сказал собеседник агентства.

Сам Гордеев в беседе с корреспондентом агентства не стал комментировать эту информацию, отметив, что это "не телефонный разговор".

В администрации главы Кунгура не смогли предоставить оперативный комментарий на этот счет.

В свою очередь на сайте главы города Кунгура сообщается, что в администрации города в течение ближайших двух недель исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Лихачев. Работа в администрации идет в плановом режиме.

Как сообщалось, Гордеев вернулся в Россию после отпуска, проведенного в ОАЭ, на прошлой неделе. После этого он ушел на домашнюю изоляцию и работал дистанционно. По данным пресс-службы главы Кунгура, его отпуск за границей был ранее согласован с администрацией губернатора Пермского края на даты с 16 по 23 марта. За день до начала его отпуска в регионе был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

На утро 21 марта в ОАЭ было зарегистрировано 140 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, два человека умерли.

По последним данным, в регионе официально зарегистрировано три случая заражения COVID-19. На утро вторника почти 1950 человек находятся под наблюдением медиков, в том числе 32 пациента - в условиях стационара. У всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Кунгур Пермский край Сергей Гордеев

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