В Минэнерго задумались о переводе сотрудников на удаленку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики Александр Новак запретил сотрудникам зарубежные командировки и командировки по России за исключением неотложных поездок по поручениям президента, правительства или по вопросам обеспечения безопасности страны. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра Анастасия Бондаренко.

Планировавшаяся на апрель коллегия министерства отменена. Большинство мероприятий ведомство переведет в режим видеоконференции.

"Прорабатывается возможность удаленной работы для тех сотрудников, которые могут выполнять свои трудовые обязанности на дому", - сказала Бондаренко.

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин от имени правительства рекомендовал россиянам свести к минимуму поездки за границу из-за коронавируса.