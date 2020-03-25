В Госдуме предложили разрешить гражданам досудебную реструктуризацию кредитов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Зампред думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") направила в Минфин, Банк России и другие ведомства законопроект о праве граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе из-за коронавируса, на досудебную реструктуризацию долгов по кредитам.

Это поправки в закон о потребкредитах, сообщил пресс-служба депутата. В рамках реструктуризации Костенко предлагает менять порядок и срок возврата долга или его размер.

"Закрепление в законодательстве реструктуризации позволит повысить социальную ответственность кредиторов в отношении заемщиков", - говорится в пресс-релизе

20 марта ЦБ обнародовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии. К частности, он он рекомендовал кредитным организациям, МФО, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам - физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

Законодательно - то есть не рекомендация, а обязанность - по отсрочке для граждан, оказавшихся в трудной ситуации, прописана в законе только в отношении ипотечных кредитов.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что пока нет необходимости законодательно прописывать механизм "кредитных каникул" для всех граждан, оказавшихся в трудной ситуации, достаточно "ипотечных каникул" и рекомендаций ЦБ в отношении людей с диагнозом коронавирус,