Бирюков посоветовал москвичам не гулять в выходные из-за пыли в воздухе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В выходные дни в Москве усилится влияние антициклона, ветер стихнет, осадков не ожидается, потеплеет, так что экологи советуют провести эти дни дома, чтобы не дышать загрязненным воздухом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он объяснил, что при этих метеоусловиях хуже очищается атмосфера и в ней может ненадолго повыситься уровень загрязнения и возникнуть неприятные запахи.

По словам чиновника, обычно в таких ситуациях людям советуют ограничить пребывание на улице, в первую очередь, тем, кто страдает аллергией и заболеванием органов дыхания.

"Сейчас уже зацвели растения-аллергены в Московском регионе, возможен перенос пыльцы из южных регионов России и Европы. В Центральном федеральном округе начали фиксировать лесные пожары", - пояснил заммэра.

Он предупредил: "Наличие в воздухе всех этих компонентов в условиях плохого рассеивания может негативно сказаться на самочувствии".

Заммэра уточнил, что неблагоприятные метеоусловия будут сохраняться в столице в пятницу, субботу и воскресенье.

С субботы 28 марта в Москве объявлены нерабочие дни ради минимизации контактов и замедления распространения нового коронавируса. Чтобы люди не рисковали, в городе на это время решили закрыть парки, учреждения общепита, а также их призвали не посещать религиозные объекты.