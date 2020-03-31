Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает. Это следует из положения закона о праве правительства вводить режим ЧС, который прошел в Думе третье чтение.

Выборы могут быть отменены, если такой режим введен для муниципального образования, региона и двух и более муниципальных образований.

Если режим повышенной готовности или ЧС введен для двух и более субъектов Федерации, решение по дате голосования примет Центризбирком.

Новые сроки и порядок голосования избиркомы будут определять в каждом конкретном случае "исходя из особенностей режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории".

При переносе выборов действущие избранные депутаты и органы продолжат исполнять полномочия до выборов.