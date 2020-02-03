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Минсельхоз заявил о хорошей ситуации с озимыми, несмотря на аномальное тепло

Минсельхоз заявил о хорошей ситуации с озимыми, несмотря на аномальное тепло
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Состояние 94% посевов озимых культур в России оценивается как хорошее и удовлетворительное, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на теплую погоду в Центральной России, у нас 94% всех посевов озимых находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. В принципе это лучше среднемноголетних значений, то есть ситуация с озимыми у нас пока неплохая. Тем не менее, прогнозы какие-то делать преждевременно. Посмотрим, когда сойдет снег, что будет с озимыми", - сказал Патрушев.

"В целом под урожай 2020 года мы увеличили площади посева озимых культур. В настоящее время мы готовимся к весенне-полевым работам", - отметил он.

По словам главы Минсельхоза, к началу посевной кампании аграрии будут обеспечены семенами на 100%. "Запасов топлива и минеральных удобрений у нас достаточно, для того чтобы начинать весеннюю посевную кампанию, их больше на сегодняшний день, чем на аналогичную дату прошлого года. В принципе к посевной готовы, но будем контролировать и смотреть, чтобы все тоже было нормально", - сообщил Патрушев.

Как сообщалось, озимые культуры под урожай 2020 года были посеяны в РФ на рекордной площади - более 18,2 млн га, что на 3,3% больше, чем в 2018 году.

В 2020 году урожай зерна в России может составить 125,3 млн тонн, сообщалось в презентации Минсельхоза, обнародованной в конце января.

В 2019 году, по предварительным данным Росстата, урожай составил 120,7 млн тонн против 113,3 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев

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