Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Состояние озимых в РФ в конце марта оказалось лучшим за последние 20 лет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прогноз по вегетации озимых культур в России позитивный: только 4% площадей посевов находятся в неудовлетворительном состоянии, этот показатель - лучший за последние два десятилетия, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, если говорить об урожайности только озимых, то условия комфортные, хорошие условия. Идет нормальное развитие озимых культур. Я даже скажу больше: по сравнению с обычными значениями, когда в среднем около 8 процентов посевной площади находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас только 4 процента. Это минимальное значение за последние 20 лет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

На основе этих значений метеоролог высказал мнение, что урожай озимых в РФ должен быть "хорошим".

Роман Вильфанд Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи Урала в связи с коронавирусом

Почти 70 тысяч человек были отправлены на карантин после въезда в Россию

Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Памфилова допустила, что дата голосования по Конституции определится до конца марта

Памфилова допустила, что дата голосования по Конституции определится до конца марта

Цветоводы попросили правительство ограничить импорт цветов

Цветоводы попросили правительство ограничить импорт цветов

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');