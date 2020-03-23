Состояние озимых в РФ в конце марта оказалось лучшим за последние 20 лет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прогноз по вегетации озимых культур в России позитивный: только 4% площадей посевов находятся в неудовлетворительном состоянии, этот показатель - лучший за последние два десятилетия, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, если говорить об урожайности только озимых, то условия комфортные, хорошие условия. Идет нормальное развитие озимых культур. Я даже скажу больше: по сравнению с обычными значениями, когда в среднем около 8 процентов посевной площади находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас только 4 процента. Это минимальное значение за последние 20 лет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

На основе этих значений метеоролог высказал мнение, что урожай озимых в РФ должен быть "хорошим".