Росстат уточнил в сторону повышения сбор зерна в РФ в 2019 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Росстат уточнил валовой сбор зерна в РФ в 2019 году, он составил 121,2 млн тонн, сообщается в материалах ведомства. Ранее ведомство сообщало о 120,7 млн тонн.

В 2018 году было собрано 113,3 млн тонн.

Сбор пшеницы также уточнен - 74,4 млн тонн вместо 74,3 млн тонн, о которых было сообщено ранее. В 2018 году урожай пшеницы составил 72,1 млн тонн.

Росстат также сообщил, что сбор озимой пшеницы в 2019 году составил 53,373 млн тонн против 52,914 млн тонн годом ранее, яровой - 21,079 млн тонн против 19,222 млн тонн соответственно.

Сбор ржи снизился до 1,428 млн тонн с 1,916 млн тонн в 2018 году.

Кукурузы на зерно собрано 14,282 млн тонн (11,419 млн тонн в 2018 году), ячменя - 20,489 млн тонн (16,992 млн тонн). Сбор озимого ячменя вырос до 2,55 млн тонн с 1,842 млн тонн годом ранее, ярового - до 17,939 млн тонн против 15,15 млн тонн соответственно.

Кроме того, в прошлом году было собрано 4,424 млн тонн овса (4,719 млн тонн в 2018 году), 1,099 млн тонн риса (1,038 млн тонн), 786 тыс. тонн гречихи (932 тыс. тонн), 440 тыс. тонн проса (217 тыс. тонн).

По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году сбор зерна может составить 125,3 млн тонн