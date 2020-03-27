Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в размере 7 млн т с 1 апреля по 30 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил ввести квоту на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн на период с 1 апреля по 30 июня. Начал подготовку к товарным интервенциям на рынке зерна (продажа зерна из интервенционного фонда).

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года", - сообщила пресс-служба министерства.

Как поясняет ведомство, речь идет о поставках пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В первом квартале этого года их экспорт составит 8,3 млн тонн (включая вывоз в страны ЕАЭС). Прогноз вывоза в страны ЕАЭС за второй квартал 2020 года составляет 1,2 млн тонн. "Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания необходимого уровня запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи на 1 июля 2020 года экспорт указанных четырех культур за второй квартал 2020 года не должен превысить объем в 7 млн тонн", - говорится в пресс-релизе.

Учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза, считают в Минсельхозе. При этом, по оценке ведомства, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Минсельхоз также сообщил, что с 27 марта начал подготовку к проведению товарных интервенций с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 год. Речь идет о продаже зерна из государственного интервенционного фонда.

По данным на 20 марта 2020 года в фонде хранился 1 млн 751 тыс. тонн зерна на 17 млрд 712,5 млн рублей.

"С учетом текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности, безусловно, выходят на первый план. Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, процитированный в сообщении.

Согласно сообщению, запасы зерна в начале текущего сельхозгода (на 1 июля 2019 года) составляли 19,6 млн тонн, из них запасы пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - порядка 17,9 млн тонн. Сбор зерна в прошлом году составил 121,2 млн тонн, из них пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи произведено 110,7 млн тонн. Прогноз потребления этих зерновых культур в текущем сельхозгоду - 69,5 млн тонн, из них 17,6 млн тонн - во втором квартале 2020 года.