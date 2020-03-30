Международный совет по зерну дал первый прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первый прогноз сбора зерна в России в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) и его экспорта. Он выше, чем показатели текущего сельхозгода.

Так, экспорт пшеницы, по оценке МСЗ, составит 38,4 млн тонн. В этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2020 года) за рубеж будет отправлено 33 млн тонн.

Сбор пшеницы прогнозируется в объеме 80 млн тонн против 73,6 млн тонн.

Всего урожай зерна в РФ в новом сельхозгоду оценивается в 119,8 млн тонн, в текущем - 114,6 млн тонн, экспорт 42,7 млн тонн и 47,9 млн тонн.

По данным Росстата, РФ в 2019 году собрала 121,2 млн тонн. Сбор зерна в 2020 году Минсельхоз РФ оценивает в 125,3 млн тонн.