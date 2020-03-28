В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новая тест-система для диагностики коронавируса зарегистрирована в Новосибирске, она дает результат за 1,5 часа, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

"У тестов очень высокая чувствительность -10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в субботу.

С понедельника в России начнется выпуск тысячи наборов этого теста в неделю по сто анализов каждый. В сумме этого хватает на 100 тысяч исследований.

"В планах - перейти на производство до 2000 наборов в неделю", - отмечается в сообщении.

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