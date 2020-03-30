Правительство одобрило усиление наказания для нарушителей карантина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Для нарушителей режима изоляции будет ужесточаться административное наказание, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях", - сказал Мишустин, напомнив, что с 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.

Мишустин призвал не снижать темпы борьбы с коронавирусом, заметив, что меры, которые принимает правительство и озвучены президентом, оправданы.

На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил о том, что с 30 марта в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя. "Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что основная задача правительства - "работать на опережение, минимизировать распространение вируса".

"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. И, подчеркну, что эти решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что меры дают свои результаты. "Сейчас главное - не снижать этот темп и усиливать нашу работу", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что уже закрыты торговые центры, развлекательные учреждения, открыты лишь продуктовые магазины и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости, кафе и рестораны работают только в режимах "на вынос" и доставки.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, рестораны и кафе. Аналогичные ограничения начали вводить власти других субъектов РФ.

В пятницу, 27 марта, Мишустин заявил, что считает "необходимым распространить на все регионы ограничительные меры, которые приняты в Москве и Подмосковье, они касаются прежде всего развлечений и досуга".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушение карантина. Если из-за нарушения кто-то заразится и умрет, штраф для юридического лица может составить до 1 млн рублей.

Воскресный указ Собянина

В воскресенье вечером, 29 марта, Собянин объявил о введении с понедельника, 30 марта, режима домашней самоизоляции для всех жителей Москвы, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора. Похожие меры приняли в Подмосковье.

В перспективе для передвижения по городу будут введены спецпропуска. На данный момент они не нужны: система спецпропусков в столице заработает после появления специального акта.

Движение личного и общественного автотранспорта в Москве не ограничивается. Въезд и выезд из столицы не запрещен.