Собянина попросили разрешить адвокатам беспрепятственное передвижение по Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов России предложила мэру Москвы Серегю Собянину разрешить адвокатам беспрепятственно передвигаться по городу в условиях режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении организации.

Президент ФПА Юрий Пилипенко попросил мэра включить адвокатов и адвокатские образования в перечень профессий и органов, на которых не распространяются ограничения, введенные указом от 29 марта о самоизоляции. Такую же просьбу мэру направил и президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков.

В ФПА напомнили, что суды продолжают рассматривать неотложные уголовные (административные) дела, которые не могут быть разрешены без участия адвокатов, интересы доверителей, равно как и интересы судопроизводства, требуют, чтобы адвокаты могли свободно доехать до суда.

В указе Собянина ограничения на передвижения не расрпостраняются на органы, которые занимаются защитой "жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан", в том числе противодействуют преступности, охраняют общественный порядок, собственность и общественную безопасность.

"Данная норма по своему смыслу охватывает адвокатские образования, а также иные негосударственные организации, обеспечивающие защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан. Однако, по мнению ФПА РФ, используемый в ней термин "органы" отсылает к государственным структурам, что может создать предпосылки для воспрепятствования адвокатской деятельности", - отмечают в палате.

В качестве альтернативы в ФПА предложил ввести для адвокатов и членов адвокатских объединений уведомительный порядок получения спецпропусков.