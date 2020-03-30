Собянина попросили считать спецпропуском удостоверение и редзадание журналистов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU -Союз журналистов России попросил мэра Москвы Сергея Собянина считать спецпропуском для передвижения по городу удостоверение и редакционное задание журналистов, работающих в зарегистрированных СМИ. Об этом говорится в обращении председателя организации Владимира Соловьева к мэру.

"Журналистам, имеющим редакционные задания, следует предоставить возможность беспрепятственно работать на местах - в больницах, аэропортах, на вокзалах , торговых центрах и на улицах Москвы", - объяснил он.

Он попросил Собянина дать необходимые разъяснения изданиям, а при необходимости и руководству МВД и Росгвардии.

Редакциям СЖР предложил составить списки журналистов, которым необходимо беспрепятственно ездить по городу, и опубликовать эти списки на сайтах.

С 30 марта в Москве на неопределенный период введен режим самоизоляции для всех жителей, которым запретили выходить из дома без крайней необходимости. Целью ограничений было сократить трафик людей и их контакты для сдерживаниия коронавируса.

Аналогичные меры с вечера воскресенья были введены в Подмосковье. Ограничений для транспорта власти пока не вводили.

Собянин пообещал, что со временем контроль за передвижениями граждаан будет ужесточен, для этого будет использована умная система слежения. Он также пообещал обеспечить москвичей спецпропусками для выхода на улицу.