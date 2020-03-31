Башкирия уйдет на "полную изоляцию"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров с 20:00 вторника своим указом введет в регионе режим полной самоизоляции всех жителей республики. Он написал об этом в соцсетях и напомнил, что в регионе подтверждено два новых случая заражения коронавирусом.

Студент привез COVID-19 из Франции и заразил сестру, сказал чиновник.

"Расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально", - отметил он. По его мнению, введение полной самоизоляции позволит региону избежать тяжелых последствий.

До сих пор сообщалось о пяти случаях заражения коронавирусом в Башкирии.

Ранее в этот день режим самоизоляции решили ввести в Челябинской и Новосибирской областях. Первыми такое решение 29 марта приняли власти Москвы и Подмосковья. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин назвал эти меры оправданными и призвал другие регионы сделать то же самое.