Глава Иркутской области опроверг введение в регионе режима самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении в регионе режима полной самоизоляции.

"Еще раз хочу предостеречь всех от распространения недостоверной информации по поводу коронавирусной инфекции. Например, появилась информация о полном режиме самоизоляции в Иркутской области. Это неверно. Наши меры носят рекомендательный характер, причин менять их пока нет", - написал Кобзев на своей странице в инстаграме.

В регионе с 20:00 местного времени (15:00 мск) 18 марта действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, местным жителям рекомендовано отказаться от поездок за пределы области.

Переносится проведение массовых мероприятий, вводятся ограничения количества их участников.

Гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу территорий, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней.

Государственным образовательным организациям необходимо обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения.

Также рекомендовано ограничить выезд из региона организованных групп обучающихся и воспитанников учреждений.

Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в командировки, выявлять сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Рекомендовано прекратить работу с 30 марта по 3 апреля предприятиям общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, ночным клубам, развлекательным центрам, кинотеатрам, бассейнам, баням, саунам, объектам розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов непродовольственных товаров первой необходимости.

Гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями советуют перейти на домашнюю изоляцию с 30 марта по 5 апреля.