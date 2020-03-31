Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 782 365+62 248

Глава Иркутской области опроверг введение в регионе режима самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении в регионе режима полной самоизоляции.

"Еще раз хочу предостеречь всех от распространения недостоверной информации по поводу коронавирусной инфекции. Например, появилась информация о полном режиме самоизоляции в Иркутской области. Это неверно. Наши меры носят рекомендательный характер, причин менять их пока нет", - написал Кобзев на своей странице в инстаграме.

В регионе с 20:00 местного времени (15:00 мск) 18 марта действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, местным жителям рекомендовано отказаться от поездок за пределы области.

Переносится проведение массовых мероприятий, вводятся ограничения количества их участников.

Гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу территорий, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней.

Государственным образовательным организациям необходимо обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения.

Также рекомендовано ограничить выезд из региона организованных групп обучающихся и воспитанников учреждений.

Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в командировки, выявлять сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Рекомендовано прекратить работу с 30 марта по 3 апреля предприятиям общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, ночным клубам, развлекательным центрам, кинотеатрам, бассейнам, баням, саунам, объектам розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов непродовольственных товаров первой необходимости.

Гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями советуют перейти на домашнюю изоляцию с 30 марта по 5 апреля.

Иркутская область

Новости

Жительницу Кузбасса оштрафуют за фейк о смерти пациента от коронавируса

Один человек погиб при взрыве газа в закрытом городе под Красноярском

Пандемия коронавируса

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19

Аэрофлот отменит до пятницы несколько десятков рейсов

Мединский счел завышенными оценки Трампа по потерям СССР во Второй мировой

Мединский счел завышенными оценки Трампа по потерям СССР во Второй мировой

Физлиц за публичное распространение фейков накажут тюремным сроком до 5 лет

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию "Росзарубежнефть"

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Пандемия коронавируса

В Петербурге ввели режим самоизоляции для всех граждан

В Петербурге ввели режим самоизоляции для всех граждан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');