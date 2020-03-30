Московский оперштаб назвал ошибкой свое сообщение о продлении самоизоляции до 14 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Распространенное вечером 30 марта сообщение оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве о сроке режима самоизоляции до 14 апреля признано ошибочным.

"Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - заявили "Интерфаксу" в штабе.

Ранее там заявляли, что введенный с понедельника в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля.

В оперштабе напомнили, что срок режима самоизоляции определяются указом президента России. В частности, дни с 30 марта по 3 апреля были объявлены нерабочими днями по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

Как ожидается, в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.