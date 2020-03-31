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Весенний призыв в Ульяновской области перенесли на 13 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Штаб Центрального военного округа из-за коронавируса перенес начало весеннего призыва в Ульяновской области с 1 на 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пандемия коронавируса

Предполагается, что призывные комиссии начнут работать с 13 апреля, а призывников начнут отправлять в части с 20 мая, объяснил через пресс-службу начальник отдела областного военкомата Олег Филатов.

Если ситуация с распространением коронавиурса изменится, сроки призыва могут перенести снова, добавил он.

В ходе призвыной кампании будут приниматься меры профилактик заражения.

"На призывных и сборном пунктах, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих на пункты будет измеряться температура. Планируется разделение движения потоков призывников, чтобы не было скопления", - говорится в сообщении областного военкомата.

Пункты будут кварцевать. Дополнительно на сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

Команды новобранцев по прибытии в части будут проходить двухнедельный карантин. Ранее ввести такую меру повсеместно обещал министр обороны Сергей Шойгу.

"Министерство обороны разворачивает 16 противовирусных комплексов при военных госпиталях и принимает все меры по недопущению коронавирусной инфекции в воинские части Вооруженных сил РФ", - сообщается в релизе.

30 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

Ульяновская область Центральный военный округ Владимир Путин

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