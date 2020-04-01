Жителей Новосибирска раз в час будут оповещать о правилах самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Жителей Новосибирской области с 1 по 5 апреля раз в час из громкоговорителей будут оповещать обо всех введенных ограничениях, сообщило региональное управление МЧС . Их будут призывать оставаться дома.

"Оповещение будет осуществляться каждый час с 9:00 до 21:00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту", - предупредило управление.

Будет транслироваться дикторский текст.

В МЧС напомнили, что для борьбы с эпидемией гражданам предписано не выходить из дома, кроме как за "экстренной или неотложной медицинской помощью", в случае "прямой угрозы жизни и здоровью", к ближайшему магазину или аптеке, до ближайшей помойки или чтобы погулять с собакой, но на расстояние не более ста метров от дома. Также можно ездить на работу.

Ограничения действуют с 31 марта по 5 апреля. МЧС призвало жителей региона "сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам".