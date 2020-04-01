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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова. Больница уже закрыта на двухнедельный карантин.

Пандемия коронавируса

"Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы", - заявил через пресс-службу глава Минздрава региона Дмитрий Березин.

Всех лечат. Министр заверил, что больница работает "на строжайшем карантине".

"Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают все необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке", - добавили в пресс-службе.

Всего в Коми было зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый заболевший заразился за пределами республики, его уже вылечили и выписали.

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Хроника 09 января – 01 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Коми Сыктывкар Эжвинская больница Сергей Гапликов

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