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В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.

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Ограничения введены в Городской больнице святого Георгия и Введенской больнице, ранее перепрофилированных под прием больных с пневмонией и инфекцией, а также в Александровской больнице.

"Во все отделения больниц приостанавливается прием новых пациентов. Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещается, за исключением случаев, если отсрочка оказания медицинской помощи создаст угрозу жизни и здоровью. Медперсонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. Врачи и медсестры будут строго закреплены за теми отделениями, где они работают", - говорится в сообщении.

Комитет по здравоохранению организовал перераспределение потоков больных в другие медицинские учреждения города.

Петербург

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