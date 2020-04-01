Введение пропускного режима в Саратовской области отложили из-за очередей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Саратовской области отложило введение пропускного режима со 2 апреля на 4 апреля, сообщается на сайте правительства региона.

"Принято решение о переносе срока начала действия пропускной системы (...) Она начнет действовать с 4 апреля. Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей", - приводятся в сообщении слова председателя правительства области Александра Стрелюхина.

"Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки", - отмечается в телеграм-канале.

Как сообщалось, в среду саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, запланированного на 2 апреля.

В Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения COVID-19.