В РФ с 3 апреля начнут сообщать по СМС о нарушении карантина и передавать данные в МВД

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - С 3 апреля в России начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей.

Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал Минкомсвязи, МВД России, Минздраву и Роспотребнадзору.

Им поручено "обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса".

Эту информацию будут передвать "в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц".

Поручение дано по итогам президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 30 марта.

Кроме того, Минкомсвязи должно обеспечить с 1 апреля предоставление в Фонд социального страхования и правительство Москвы сведений о гражданах, которые должны находиться на самоизоляции. Речь идет о гражданах, "прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, информация будет браться из заполненных этими гражданами форм на Портале госуслуг и использоваться для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде", говорится в поручении.