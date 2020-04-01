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Роскомнадзор сообщил о 23 фейках о вирусе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в феврале и марте получил 23 требования Генпрокуратуры о принятии мер в связи с публикациями ложной информации о коронавирусе на 44 интернет-ресурсах, сообщило ведомство.

Ведомство также пообещало проверить приложение "Социальный мониторинг" на соответствие законодательству о персональных данных, на которое пожаловалась "Открытая Россия", если оно появится в публичном доступе.

"В настоящее время данного приложения нет ни в Google Play, ни в App Store. В случае появления приложения в данных сервисах Роскомнадзор его изучит и даст оценку на соответствие законодательству о персональных данных", - сообщили в пресс-службе.

Пока приложения нет, анализировать его нельзя, отметили в ведомстве.

Ранее в среду глава "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила "Интерфаксу", что направила в Роскомнадзор жалобу, в которой просит признать незаконным приложение "Социальный мониторинг", созданное для отслеживания жителей Москвы во время карантина из-за распространения коронавируса.

"Формальное основание, по которому Роскомнадзор блокирует неугодные ему сайты, это нахождение какой-либо части персональных данных гражданина, в данном случае это изображения, на серверах за рубежом. Мы видим, что в приложении, которое разработали для мэрии, имеется такой элемент", - сказала она.

Роскомнадзор Генпрокуратура Анастасия Буракова Открытая Россия

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