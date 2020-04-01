Генпрокуратура признала фейками публикации о бетонных блоках на въездах в Красноярск

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России выявила новые фейки о коронавирусе на сайтах СМИ, в соцсетях Facebook и "ВКонтакте", а также на YouTube. Ведомство потребовало, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к этим сообщениям. В их числе публикации об установке бетонных блоках на въездах в Красноярск.

В Генпрокуратуре считают, что во всех этих случаях недостоверная общественно значимая информация распространялась под видом достоверной, и это создавлао угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

В частности, фейком признана статья под названием "Пермские инсайды: из-за короновируса - межнациональные стычки" о начале межнациональных конфликтов из-за коронавируса на территории края и об изгнании с помощью силовиков приезжих бизнесменов. При этом, по данным прокуроров Коми-Пермяцкого округа, а также начальника МО МВД России "Кудымкарский", сообщений о противоправных действиях в отношении иностранных граждан не зарегистрировано, а какие-либо межнациональные стычки на территории округа отсутствуют.

На Youtube.com прокуроры нашли видеоролик под названием "Что готовится в Москве?", в котором утверждается, что в настоящее время физически уничтожены ряд должностных лиц Российской Федерации, а пандемия коронавирусной инфекции используется для "узурпации власти заинтересованными "олигархическими структурами" и уничтожения неугодных лиц", - рассказали в надзорном ведомстве.

Публикации о бетонных блоках на въездах в Красноярск и о расходовании на блоки около 3 млн рублей из городского бюджета обнаружились во "ВКонтакте", Facebook и на сайте "Сибирь.Реалии" (связан с "Радио Свобода").

"В соответствии с информацией администрации губернатора Красноярского края, распоряжение о перекрытии выездов из муниципальных образований края губернатором не давалось. Информация о размещении бетонных блоков на границах муниципальных образований является не соответствующей действительности",- заявили в Генпрокуратуре.

25 марта пресс-служба Красноярского края сообщила, что губернатор Александр Усс поручил главам районов ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований. Он предложил разрешить только неотложные поездки. В обращении к жителям края он призвал их без необходимости не посещать общественные места и назвал самоизоляцию самой действенной мерой против инфекции. Позднее пресс-служба уточнила, что ограничения коснутся только чиновников.