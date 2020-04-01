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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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"Лига безопасного интернета" нашла в интернете 1033 фейка о коронавирусе за четыре дня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Лига безопасного интернета" за последние четыре дня выявила 1033 фейка о коронавирусе в Росии, сообщила в эфире "России 24" директор организации Екатерина Мизулина. Среди них она упомянула сообщения о том, что президент Владимир Путин мог заразиться, когда посещал больницу в Коммунарке.

Пандемия коронавируса

В основном, по словам Мизулиной, это были сообщения о перекрытии дорог на въезд и выезд из российских городов и о том, что "некие вертолеты будут летать над городами и распылять химические средства", а также о сокрытии числа заболевших и погибших от коронавирусной инфекции.

"Вчера пошли фейки о том, что президент РФ посетил госпиталь в Коммунарке и может быть инфицирован. И последние фейки сегодняшнего дня о том, что изоляция продлится ближайшие полтора года", - рассказала Мизулина.

По ее словам, в основном такие сообщения распространяются среди социально незащищенных слоев населения - в группах в соцсетях, которыми пользуются многодетные родители, матери детей. Также информация распространяется в популярных аккаунтах в соцсетях. Мизулина убеждена, что соцсети должны сами выявлять такой контент и блокировать его.

"Самыми опасными мы считаем фейки, связанные с тем, что люди не должны пользоваться никакими средствами защиты, никакими масками, что все это экономическая война и не влечет никаких за собой последствий, в результате люди не пытаются никак защититься, выходят на улицы, и мы видим всплеск количества зараженных из-за таких вот действий", - добавила Мизулина.

Сообщения о бетонных блоках на выездах из Красноярска и о том, что бюджет города потратил на их установку 3 млн рублей, Генпрокуратура официально объявила фейковыми. Пресс-служба губернатора края сначала сообщила, что он поручил ограничить выезд и въезд из городов, но затем уточнила, что речь шла только о чиновниках. Первым регионом, решившим закрыться, стала Чечня.

Сообщения о грядущем опрыскивании городов дезинфектором с военных вертолетов чиновники опровергали еще в середине марта, отмечая, что этот фейк запустили разом в нескольких регионах со ссылкой на неназванную военную часть. Адресатам фейка рекомендовалось закрыться на ночь в домах и не открывать окна.

Президент Путин на прошлой неделе побывал в инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат многих заразившихся COVID-19. 31 марта стало известно, что главврач учреждения Денис Проценко заразился и самоизолировался. СМИ и соцсети облетела фотография рукопожатия Путина и Проценко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что все, кто с президентом ездил в Коммунарку, ежедневно проходят тесты на коронавирус.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Екатерина Мизулина Генпрокуратура Коммунарка Владимир Путин

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