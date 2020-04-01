Около 25 тыс. россиян за рубежом решили вернуться в РФ из-за коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят приехать в Россию в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Об этом Волынкин сказал в среду на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

По данным Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось 155 866 граждан России, в том числе 14 948 из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. 29 марта было выполнено 66 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 8 124 россиянина.

Ранее Росавиация объявила о сокращении с 31 марта количества рейсов, организуемых для возвращения россиян из-за рубежа. "Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", - сообщали в ведомстве.

В конце марта Минкосвязи сообщало о запуске на едином портале госуслуг сервиса помощи россиянам, желающим вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В том же месяце стало известно, что в МИД создали координационный штаб для помощи гражданам, желающим вернуться в РФ.