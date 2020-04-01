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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
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Около 25 тыс. россиян за рубежом решили вернуться в РФ из-за коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят приехать в Россию в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Пандемия коронавируса

Об этом Волынкин сказал в среду на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

По данным Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось 155 866 граждан России, в том числе 14 948 из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. 29 марта было выполнено 66 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 8 124 россиянина.

Ранее Росавиация объявила о сокращении с 31 марта количества рейсов, организуемых для возвращения россиян из-за рубежа. "Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", - сообщали в ведомстве.

В конце марта Минкосвязи сообщало о запуске на едином портале госуслуг сервиса помощи россиянам, желающим вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В том же месяце стало известно, что в МИД создали координационный штаб для помощи гражданам, желающим вернуться в РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
МИД РФ Иван Волынкин

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