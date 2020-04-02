Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 932 605+75 118

Три вида справок для перемещения в период самоизоляции ввели во Владимирской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил формы справок, подтверждающих необходимость перемещения людей в период самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации области.

В частности, в регионе будут выдавать справки для волонтеров, помогающих людям старше 65 лет, для тех, кто везет близкому родственнику продукты, а также для жителей области, которые продолжают работу в период самоизоляции.

В РоссииПропуска для передвижения в период самоизоляции ввели под ВладимиромЧитать подробнее

Контролировать выдачу справок работающим гражданам будут муниципальные оперативные штабы.

Комитет по молодежной политике областной администрации обеспечит выдачу справок волонтерам, а департамент соцзащиты населения администрации области организует выдачу документов людям, которые едут к близким родственникам.

По данным на 1 апреля, в регионе зарегистрировано три случая заражения COVID-19. Один случай - летальный.

Как сообщалось, 27 марта в больнице города Коврова умер пациент с диагнозом "пневмония". Он лежал в общей палате. По информации областного управления Роспотребнадзора, после смерти у мужчины был выявлен коронавирус. Экспертиза показала, что он "скончался по причине того, что пневмония была вызвана коронавирусом".

Сейчас все отделение больницы, где лежал пациент, находится на карантине.

Владимирская область

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы

Минсельхоз пообещал начать интервенции на рынке зерна с 13 апреля

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции

Жители Волгоградской области будут заполнять уведомления на вынос мусора и поход в магазин

В Алтайском крае коронавирус нашли у роженицы

В Алтайском крае коронавирус нашли у роженицы

Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');