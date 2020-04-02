Три вида справок для перемещения в период самоизоляции ввели во Владимирской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил формы справок, подтверждающих необходимость перемещения людей в период самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации области.

В частности, в регионе будут выдавать справки для волонтеров, помогающих людям старше 65 лет, для тех, кто везет близкому родственнику продукты, а также для жителей области, которые продолжают работу в период самоизоляции.

Контролировать выдачу справок работающим гражданам будут муниципальные оперативные штабы.

Комитет по молодежной политике областной администрации обеспечит выдачу справок волонтерам, а департамент соцзащиты населения администрации области организует выдачу документов людям, которые едут к близким родственникам.

По данным на 1 апреля, в регионе зарегистрировано три случая заражения COVID-19. Один случай - летальный.

Как сообщалось, 27 марта в больнице города Коврова умер пациент с диагнозом "пневмония". Он лежал в общей палате. По информации областного управления Роспотребнадзора, после смерти у мужчины был выявлен коронавирус. Экспертиза показала, что он "скончался по причине того, что пневмония была вызвана коронавирусом".

Сейчас все отделение больницы, где лежал пациент, находится на карантине.