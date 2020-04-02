Жительница Алтайского края с коронавирусом родила ребенка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае официально подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом - женщина накануне родила ребенка, которого также взяли под наблюдение, сообщили в четверг "Интерфаксу" в оперативном штабе края по борьбе с COVID-19.

"Положительный результат анализа у очередной жительницы Алтайского края подтвержден научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Заболевшая женщина накануне родила ребенка в роддоме городской больницы №11. Мама переведена в больницу №5, за ребенком непрерывно наблюдает медперсонал роддома", - сказали в оперштабе.

Там отметили, что сейчас состояние всех четверых заразившихся коронавирусом в регионе удовлетворительное.

В воскресенье в Алтайском крае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы. Сейчас взаразившиеся находятся в инфекционном отделении больницы №5 Барнаула, заболевание у них протекает в бессимптомной, легкой форме.