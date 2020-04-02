На помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за пандемии, выделят 500 млн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса; в первую очередь, деньги пойдут на оплату их проживания, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Российские власти ведут "большую работу" по возвращению этих граждан на родину, сказал Мишустин в четверг на заседании правительства. "Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса", - отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, россиянам, застрявшим за рубежом, помогут с оплатой проживания, так как не все из них "могут сейчас с этим справиться самостоятельно". "При необходимости россиянам будут также продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", - добавил премьер.

Он отметил, что дал поручение МИД, Минтрансу и Росавиации "составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину".

В среду, 1 апреля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщал, что порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят приехать в Россию в связи с ситуацией с коронавирусом.

В конце марта Минкосвязи сообщало о запуске на едином портале госуслуг сервиса помощи россиянам, желающим вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В том же месяце стало известно, что в МИД создали координационный штаб для помощи гражданам, желающим вернуться в РФ.