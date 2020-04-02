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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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На помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за пандемии, выделят 500 млн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса; в первую очередь, деньги пойдут на оплату их проживания, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Российские власти ведут "большую работу" по возвращению этих граждан на родину, сказал Мишустин в четверг на заседании правительства. "Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса", - отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, россиянам, застрявшим за рубежом, помогут с оплатой проживания, так как не все из них "могут сейчас с этим справиться самостоятельно". "При необходимости россиянам будут также продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", - добавил премьер.

Он отметил, что дал поручение МИД, Минтрансу и Росавиации "составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину".

В среду, 1 апреля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщал, что порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят приехать в Россию в связи с ситуацией с коронавирусом.

В конце марта Минкосвязи сообщало о запуске на едином портале госуслуг сервиса помощи россиянам, желающим вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В том же месяце стало известно, что в МИД создали координационный штаб для помощи гражданам, желающим вернуться в РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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Михаил Мишустин

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