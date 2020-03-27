На портале госуслуг запустили сервис для россиян, желающих вернуться на родину

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, запущен на едином портале госуслуг, сообщили в Минкомсвязи России.

Информация о пользователях портала, попросивших помощи в возвращении на родину, и их контактные данные будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его словам приводятся в релизе Минкомсвязи.

По словам министра связи Максута Шадаева, портал госуслуг - "это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны".

На едином портале также запущен отдельный раздел с информацией по коронавирусу, там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.

Координационный штаб

Ранее в марте стало известно, что в МИД РФ создали координационный штаб для помощи россиянам, желающим вернуться за границу.

На Смоленской площади попросили всех граждан, кто оказался в сложном положении за рубежом, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это также можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети, отмечали в МИД.