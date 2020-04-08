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Минобрнауки рекомендовало вузам снизить плату за общежития из-за коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России рекомендовало руководству вузов временно снизить или отменить плату за студенческие общежития на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку часть студентов разъехались по домам, сообщает пресс-служба ведомства.

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"В сложившихся условиях Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

Фальков направил ректорам вузов письмо с просьбой снизить или отменить плату. Как сообщили в пресс-службе, это сделано "по многочисленным просьбам студентов, которые уехали на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции".

По состоянию на 7 апреля, в общежитиях вузов проживает 312 тысяч человек, выехали на время карантина 495 тысяч человек. Студенты, которые живут в общежитиях по договору найма, платят за само помещение и за коммунальные услуги (вузы могут устанавливать льготы). Сейчас многие студенты временно выехали из общежитий, но продолжают вносить оплату, уточнили в Минобрнауки.

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить занятия с 6 апреля в дистанционном режиме. До этого студенты в соответствии с указом президента РФ о нерабочей неделе уходили на каникулы до 5 апреля.

Минобрнауки коронавирус

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