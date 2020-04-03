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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Ракова предупредила о возможном ужесточении самоизоляции при легкомысленном поведении

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что дополнительных ограничений при соблюдении москвичами режима самоизоляции в столице вводиться не будет, отметив, что при нарушениях и легкомысленном поведении граждан он может быть ужесточен.

"Мы считаем, что если дальше все будет также продолжаться, то никаких дополнительных ограничений, механизмов, пропусков, ничего вводить будет не надо. Если же мы увидим, что поведение социальное будет изменяться, люди будут более легкомысленно относится к этому, то тогда в дальнейшем режим может изменяться и будет более жестким", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что также режим может измениться исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Ракова сообщила, что в Москве "не очень хорошая ситуация, численность заболевших с каждым днем растет".

"Уже около 3 тысяч на сегодняшний день заболевших, поэтому, конечно, мы будем существующий режим, тот режим, который функционировал в городе последнюю неделю, полностью сохранять", - добавила Ракова.

По словам заммэра, введенный режим, "с одной стороны, позволяет максимально обеспечить, с одной стороны социальную дистанцию, а с другой стороны, насколько это возможно, минимизировать негативные экономические последствия, которых будет очень много и сложно избежать".

1 апреля Мосгордума приняла, а 2 апреля мэр столицы подписал закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции (5000 рублей - за повторное нарушение или за нарушение с использовнием автомобиля, машина должна быть эвакуирована на спецстоянку). Автор закона депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заверял, что пока штрафовать будут только зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции, либо тех, кто должен выдержать двухнедельный карантин или к тем, что грубо игнорирует правила и может собраться компанией на шашлыки.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Москва

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